«Пятерка» кубанского губернатора

Аргументы Недели → Политика

22 апреля 2020, 23:40 [ «Аргументы Недели. Кубань», Андрей Нимченко ]

Вениамин Кондретьев

Доходы и расходы выросли

На сегодня экономика региона шестая в стране. Существенно выросли собственные доходы консолидированного бюджета Краснодарского края. С 190 миллиардов рублей в 2015 году до 320 миллиардов в 2019 году.

В крае и раньше традиционно большую часть бюджета направляли на социальные программы. Тем не менее в течение последних пяти лет расходы на «социалку» под руководством Кондратьева значительно выросли - с 172,2 миллиарда рублей до 221,5 миллиарда (на 28,6 %).

Поддержка экономики, сферы жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды также увеличилась более чем в 1,6 раза, с 49,9 до 80,4 миллиарда рублей. На сегодня на эти статьи расходов уходит почти четверть всех расходов бюджета.

Почти в два раза – с 18,6 до 32,8 миллиарда рублей - вырос объем дорожного фонда Кубани. В крае реально не только ремонтируют дороги регионального и муниципального подчинения, но строят и новые.

Промышленность «прокачали»

С приходом Кондратьева Кубань стала двигаться в направлении активного промышленного развития. Сейчас промышленность по объему инвестиций и отчислений в бюджеты всех уровней является одной из лидирующих отраслей. Хотя раньше Кубань воспринималась лишь как сельскохозяйственный и туристический регион. Помогли послабления для промышленников в плане налогов, новые программы поддержки, позволяющие получать кредиты под низкий процент, индивидуальный подход к инвесторам и пошаговое сопровождение реализации их проектов.

В 2018 году был создан региональный Фонд развития промышленности. Его капитализация составляет уже 1,5 миллиарда рублей. А в течение трех лет планируется увеличить ее до 5 миллиардов. Фонд тесно сотрудничает с аналогичной федеральной структурой, что позволяет региональному бизнесу кредитоваться не только из краевого, но и из федерального источника под низкие проценты. В итоге за пять лет на Кубани реализовали более 50 крупных инвестпроектов, общий объем капитальных инвестиций по ним превысил 70 млрд руб.

Наконец-то на Кубани стали появляться индустриальные парки. Раньше разговоров об этом было много, но реального движения не наблюдалось. Сейчас в Краснодаре работают два парка – «Краснодар» и «Компрессорный», есть парк «Кубань» на территории Усть-Лабинского района, строится парк «Достояние» в Кропоткине.

Дошли до вина и кооперативов

В АПК тоже произошли положительные изменения. Запущены простаивавшие сахарные заводы, удалось добиться принятия федерального закона «О виноградарстве и виноделии в РФ», о необходимости которого регион говорил долгие годы, но, видимо, никак не мог «пролоббировать» этот законодательный акт на высшем уровне.

Начали развивать сельскохозяйственные кооперативы (их за несколько лет появилось более 170), что, в частности, позволяет аграриям реализовывать свой товар в торговых сетях и поставлять его для здравниц.

Экспорт продукции АПК вырос с $1,77 млрд в 2016 году до $2,5 млрд в 2019-м. При этом рост шел в основном за счет переработки, а не по количеству вывезенного зерна.

Госдолг потерял актуальность

Одним из самых запоминающихся событий за эти пять лет стало существенное снижение государственного долга Краснодарского края. В 2015 году его объем составлял 145,3 миллиарда рублей - 98,6% от всего консолидированного регионального бюджета. До «жизни такой» Кубань дошла в первую очередь из-за большой олимпийской стройки. Ряд объектов край строил за свой счет, в том числе привлекая недешевые банковские кредиты. Создавшаяся ситуация реально угрожала Кубани невозможностью нормального развития. С таким уровнем госдолга регион не попадал во многие федеральные программы.

К 2019 году долг удалось снизить на 45,8 миллиарда. На фоне роста доходной части бюджета уменьшение долговой нагрузки происходило особенно заметно. В минувшем году она составляла уже лишь 41% от всего бюджета. Команда Кондратьева привлекала федеральные беспроцентные займы для перекредитования, сделала несколько выпусков гособлигаций регионального займа – в общем не только отдавала основное тело долга, но и снижала по нему проценты. В 2019 году госдолг составлял уже 99,5 миллиарда рублей. Сейчас Кубани проще и выгоднее уже не гасить его, а разумно им управлять. Например, получать новые кредиты под низкий процент, чтобы входить в федеральные программы софинансирования и решать социальные и инфраструктурные вопросы: строить дороги, детские сады, школы, спортивные объекты, инженерную инфраструктуру и так далее.

«Обездольщиков» расселили

На эти пять лет пришелся период активной работы над проблемой обманутых дольщиков. Их количество в регионе приближалось уже к ста тысячам человек. Строительные компании банкротились, иногда преднамеренно, чаще по экономическим причинам. Люди ждали заселения в уже оплаченные квартиры годами, но оставались ни с чем.

В этой ситуации исполнительная власть взяла на себя ответственность и нашла выход из ситуации. Регион предложил ряд инициатив, которые сдвинули проблему с места, также и на федеральном уровне. Например, девелоперам за достройку домов стали предлагать пустые инвестиционные земельные участки, в том числе – принудительно выкупаемые у собственников, которые их не использовали. Если же квартиры в долгострое были распроданы на корню и даже новый участок не покрывал затрат бизнеса, расходы брал на себя край. Так появились региональный и федеральный Фонды защиты прав граждан – участников долевого строительства. В 2019 году край предоставил местному фонду 1 миллиард рублей, муниципалитетам на достройку долгостроев направлено 500 миллионов, еще столько же они получат в текущем году. Благодаря соглашениям с федеральным фондом удалось дополнительно привлечь еще 4 миллиарда рублей на достройку домов или выплату компенсаций дольщикам, если по тем или иным причинам это невозможно.

В итоге с 2016 по 2019 год на Кубани завершено строительство 180 долгостроев. В 2020 году стоит задача сдать еще 100 домов (14 тысяч квартир).

Знаменитый сбор

Для россиян имя Вениамина Кондратьева связано с введением в ряде территорий Кубани курортного сбора. Плата установлена минимальная – по 10 рублей с человека в сутки, кубанцы и многие льготные категории граждан от нее освобождены. Разговоров на эту тему было много, но в целом гости Краснодарского края большой проблемы из этого не делали. А между тем, для местных бюджетов введение нового сбора дало возможность благоустроить свои территории.

Первые по карантину

Пожалуй, последним ярким событием, инициированным Вениамином Кондратьевым, стало введение на Кубани с 1 апреля карантина по коронавирусу. Столь жесткие меры в ответ на распространяющуюся инфекцию регион принял одним из первых в стране. Как объяснил позже сам Кондратьев, на Кубань ежедневно всеми видами транспорта приезжали десятки и сотни тысяч жителей других регионов – потенциальных носителей коронавируса. Полумеры здесь бы не помогли, регион закрыли, иначе он мог превратиться в такой «котел», где отделить зараженных от незараженных было бы уже невозможно.

Сомневаемся, что столь жесткие самостоятельные решения добавили Кондратьеву очков в глазах федеральных руководителей. Однако кубанцы должны были оценить его принципиальность.

Сыграет ли это положительную роль на выборах губернатора осенью 2020 года, покажет время.