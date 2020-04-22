Сессия ЗСК прошла в формате видеоконференции

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22 апреля 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко в режиме видеоконференции провел очередное 37-е пленарное заседание. В его работе принял участие прокурор края Сергей Табельский.

Открывая заседание, спикер ЗСК напомнил, что на прошедшей внеочередной сессии в Регламент Законодательного Собрания были внесены изменения, которые предусматривают возможность проведения дистанционных пленарных заседаний.

- Наша очередная 37-я сессия проходит в формате видео-конференц-связи. Сделано все, чтобы по качеству законотворческой работы дистанционная форма ни в чем не уступала обычной, традиционной, - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Всего в повестке дня было порядка 40 вопросов. Ряд документов, принятых на сессии, предусматривают дополнительные меры по противодействию эпидемии.

Так, комитетом Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам имущественных и земельных отношений были подготовлены изменения в закон «Об управлении государственной собственностью Краснодарского края». Теперь в случае катастрофы природного или техногенного характера, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии, ставящих под угрозу жизнь или здоровье населения, администрация края вправе без согласования с Законодательным Собранием принимать решение о пожертвовании объектов движимого имущества федеральным органам государственной власти, их территориальным органам, а также муниципалитетам. Также приняты изменения в закон Краснодарского края «О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Благодаря им администрация края получает полномочия по установлению обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении чрезвычайной ситуации регионального или межмуниципального характера, а также по введению режима повышенной готовности для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

- Динамика распространения коронавируса, свидетелями которой мы являемся, требует от нас незамедлительных мер. Принятый нами краевой закон, помимо прочего, уточняет обязанности граждан и организаций при введении режима чрезвычайной ситуации. Сегодня как никогда благополучие и здоровье всего края зависит от поведения каждого из нас. Необходимо строжайшим образом соблюдать те требования, которые направлены на нераспространение заболевания. Никто не вправе ставить под угрозу жизнь и здоровье окружающих, - прокомментировал принятие законодательных актов спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

На поддержку тех, кто оказался в затруднительной жизненной ситуации в нынешних непростых экономических условиях, направлены изменения в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Краснодарского края», наделяющие министерство труда и социального развития Краснодарского края полномочиями по определению порядка предоставления мер социальной поддержки жителям края в случае поступления в бюджет региона добровольных взносов и пожертвований на эти цели.

- В нашем крае неравнодушных и отзывчивых людей – подавляющее большинство. Когда к кому-то приходила беда, кубанцы стремились помочь пострадавшим. Так было во время наводнений в различных районах края. Так будет, я уверен, и сейчас, во время пандемии вируса. Задача сделать так, чтобы поступающие средства распределялись по назначению и без задержек, - сказал Юрий Бурлачко.