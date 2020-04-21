Профсоюзный лидер Челябинской области оценил поправки в Конституцию

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21 апреля 2020, 12:36 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Председатель челябинской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Юрий Конников позитивно оценивает поправки, касающиеся воспитания детей и семейных ценностей.

В беседе с журналистом «Южноуральской панорамы» Юрий Конников отметил, что поправки в Конституцию придаст сил и мотивации педагогам, ведь в них утверждается статус семьи.

Также эксперт считает необходимыми «социальные» поправки в основной закон страны, в частности, поправку о закреплении минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России.

«Уверен, что абсолютное большинство членов нашего профсоюза, а это 106 тысяч человек, только приветствуют подобные инициативы, - рассказывает Юрий Конников. - При этом важно, чтобы и прожиточный минимум индексировался исходя из экономической ситуации.Мы должны стремиться к тому, чтобы уровень заработной платы был пропорционален трудозатратам и компетенциям работника».