Алексей Текслер — чиновник или популярный блогер?

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20 апреля 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области. Скрин с аккаунта Алексея Текслера в Instagram

Эксперты рассказали, как губернатору Челябинской области Алексею Текслеру удалось сделать свой блог в Instagram эффективным рабочим инструментом.

Напомним, первый пост в Instagram Алексей Текслер опубликовал 23 марта 2019 года, почти сразу после назначения его президентом временно исполняющим губернатора Челябинской области. Блог сразустал популярным, а уже через несколько месяцев у него было 100 тысяч подписчиков. Недавно аккаунт в Instagram перешагнул рубеж в 200 тысяч подписчиков.

Агентство «Полит74» опубликовало самые интересные мнения экспертов по этому поводу. Василий Зорин, кандидат политических наук, заведующий кафедрой политических наук и международных отношений ЧелГУ отметил, что Алексей Текслер последовательно развивает свои проекты, которые он презентовал в ходе избирательной кампании. Иными словами, выполняет данные ранее обещания и продолжает держать связь с южноуральцами. «Как мы знаем, часто случается наоборот, политики активно работают до выборов, а после сворачивают свою деятельность и закрываются от избирателей до следующей кампании. Очень хорошо, что Алексей Текслер не принадлежит к этой категории политиков», —сказал Василий Зорин.

Профессор Галина Казакова, доктор культурологии, советник ректора ЮурГАУ уверена, что рост числа подписчиков свидетельствует о том, что личность Алексея Текслера интересна южнуральцам. Она отметила, что Алексей Текслер обогнал своих коллег в УрФО, а также глав некоторых передовых регионов, например, губернатора Новгородской области Андрея Никитина, главу Санкт-Петербурга Александра Беглова.

«Алексей Текслер оказался открыт для южноуральцев, на мой взгляд, потому что его аудитория — от подростков-футболистов до стариков-ветеранов, т.е. всевозрастная, — рассуждает Галина Казакова. И всепрофессиональная: и врачи, и учителя, и фермеры, и строители, и металлурги, и машиностроители, и повара —все становятся героями его постов».

Надежда Плеханова, специалист по работе с социальными сетями в управлении по связям с общественностью ЮурГГПУ, считает, что Алексея Текслера можно назвать главным ньюсмейкером региона.

«В период карантина и самоизоляции все хотят знать, что ожидает нас завтра, — говорит она. — Кто, как не губернатор, в курсе актуальных новостей?». Надежда Плеханова также отметила, что аккаунт Алексея Текслера стал таким популярным потому, что представители министерств и других ведомств активно отвечают на многие вопросы пользователей. «Люди до сих пор приятно удивляются, получая обратную связь или решение проблемы. Такой подход «здесь и сейчас» в коммуникациях очень эффективен», - подытожила Надежда Плеханова.

Более подробно о блоге Алексея Текслера читайте в статье «Инстаграм Алексея Текслера стал политическим явлением».