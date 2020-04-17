Политолог: «Выборы губернаторов отменять не надо, лучше перестать грузить их хотелками московского начальства»

Аргументы Недели → Политика 13+

17 апреля 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

В связи с последними событиями эксперты стали задумываться о возможной отмене губернаторских выборов. Якобы те сейчас не должны думать о политике. Политолог Аббас Галлямов считает, что выборы, напротив, мобилизуют чиновников.

По мнению политолога, губернаторов действительно надо перестать грузить политикой, но не таким образом. «В этом смысле надо отказаться от традиционных кремлевских KPI в виде ответственности за рейтинги Путина, явку на предстоящем голосовании по Конституции и т.д. Все эти вещи сейчас действительно отвлекают от дела и мешают правильной расстановке приоритетов», - заявил Галлямов в своем блоге.

Он убежден, что тот факт, что когда-нибудь потом — через полгода или год — губернатору предстоит переизбираться, никаким образом не мешает ему правильно расставлять приоритеты сейчас. Выборы будут напоминать, что главной его задачей является не выполнение хотелок московского начальства или своего бизнес-окружения, а забота о населении.