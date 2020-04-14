Депутаты ЗСК и главы муниципалитетов обсудили вопросы передачи полномочий

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14 апреля 2020, 14:27 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутаты ЗСК провели селекторное совещание с главами ряда муниципальных районов Краснодарского края.

В краевой администрации в формате видеоконференции вице-спикер ЗСК, председатель комитета по вопросам имущественных и земельных отношений Сергей Усенко и председатель комитета по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий Сергей Жиленко обсудили ряд актуальных вопросов с руководителями 14 муниципальных районов. Сергей Жиленко напомнил, что в соответствии с краевым законом о закреплении за сельскими поселениями отдельных вопросов местного значения вопросы сельского поселения по организации в границах поселений электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, будут отнесены к компетенции муниципального района с 1 января 2021 года.

— Текущий год у нас переходный. Поэтому в каждом сельском поселении необходимо разработать дорожные карты с поэтапной передачей данных полномочий. Сегодня мы встречаемся, чтобы посмотреть, как ведется эта работа, — отметил депутат.

С информацией о проводимой работе по передаче в районную собственность имущества поселений для осуществления вопросов в сфере ЖКХ выступили представители ряда муниципалитетов.

Как подчеркнул вице-спикер ЗСК Сергей Усенко, ближайшая задача — провести оформление всего комплекса поселенческого имущества, а затем краевым законом передать его на уровень муниципального района. Сергей Усенко обратил внимание руководства районов на необходимость ускорения этой работы в части подготовки соответствующего пакета документов и внесения его в Законодательное Собрание не позднее начала третьего квартала текущего года.