Михаил Шеремет: Крым в признании ЕС не нуждается

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12 апреля 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото:соцсети

Депутат Государственной думы РФ от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Крым не нуждается в признании ЕС, который не может нормально воспринимать сложившуюся обстановку в мире.

Как отметил Шеремет, крымский полуостров вошел в состав России еще в 1783 году, когда у Соединенных Штатов даже конституции не имелось, "а об объединении европейских государств в союз даже мысли ни у кого не было". Он призвал не вмешиваться во внутренние дела другой страны с неуместными заявлениями.

Ранее Европейская служба внешних связей заявила, что в соответствии с международным правом Москве следует обеспечить безоговорочное соблюдение прав граждан на территории полуострова Крым. "ЕС не признаёт и не признает незаконную аннексию" Крыма. Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию, назвав это нарушением международного гуманитарного права.