Захарова прокомментировала обвинения в адрес РФ в распространении фейков о COVID-19

Россия получила от Госдепа США невразумительный ответ на требование представить подтверждения обвинениям в адрес РФ о дезинформации по коронавирусу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как отметила Захарова сегодня на брифинге, попытки некоторых СМИ США и высокопоставленных официальных лиц обвинить нашу страну в проведении некой дезинформационной кампании против США вызывают удивление. Госдепартамент на требование представить фактические подтверждения таких заявлений никаких конкретных объяснений не дал, о доказательствах и речи не идет.