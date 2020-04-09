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Захарова прокомментировала обвинения в адрес РФ в распространении фейков о COVID-19

, 19:44 [ «Аргументы Недели» ]

Захарова прокомментировала обвинения в адрес РФ в распространении фейков о COVID-19
MFA Russia/via Globallookpress.com

Россия получила от Госдепа США невразумительный ответ на требование представить подтверждения обвинениям в адрес РФ о дезинформации по коронавирусу, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила Захарова сегодня на брифинге,  попытки некоторых СМИ США и высокопоставленных официальных лиц обвинить нашу страну в проведении некой дезинформационной кампании против США вызывают удивление. Госдепартамент на требование представить фактические подтверждения таких заявлений никаких конкретных объяснений не дал, о доказательствах и речи не идет.

 

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