Сессии ЗСК теперь смогут проходить дистанционно

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9 апреля 2020, 19:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На внеочередной сессии кубанского парламента депутаты приняли изменение в Регламент Законодательного Собрания Краснодарского края, устанавливающее возможность проводить пленарные заседания в дистанционном формате с помощью видео-конференц-связи. Поручение проработать такую возможность было дано спикером Законодательного Собрания Юрием Бурлачко на недавнем планерном совещании.

По словам председателя комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрея Горбаня, складывающаяся в настоящее время эпидемиологическая ситуация требует выработки мер, которые позволяют принимать важные для общества решения в условиях, препятствующих нормальной деятельности Законодательного Собрания Краснодарского края. Таким образом, Регламент ЗСК дополняется статьей 292, в которой закрепляется право на проведение дистанционных заседаний Законодательного Собрания в определенных случаях, а также механизм их проведения с использованием средств видео-конференц-связи.

Такие заседания будут проводиться для рассмотрения вопросов и проектов правовых актов, требующих безотлагательного решения Законодательного Собрания. Они будут проходить в случае катастрофы природного или техногенного характера, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии, а также в случае введения на территории Краснодарского края режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), чрезвычайного положения и в других исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко прокомментировал принятие документа.

- Сегодняшняя ситуация показала, что возможность проведения дистанционных пленарных заседаний – это мера, продиктованная самой жизнью. В условиях карантина мы столкнулись с вопросами, требующими безотлагательного рассмотрения Законодательным Собранием. Форма работы по видео-конференц-связи даст нам возможность действовать с максимальной оперативностью и незамедлительно решать вопросы социально-экономической жизни края, – сказал Юрий Бурлачко.