Депутаты утвердили перечень мер по поддержке экономики

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9 апреля 2020, 19:33 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутаты ЗСК на внеочередной сессии проголосовали за принятие срочных мер по поддержке экономики края. Они были разработаны по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Перед вынесением на сессию их предварительно обсудили в профильном комитете Законодательного Собрания.

- Кубанское предпринимательство в сегодняшней ситуации несет серьезные экономические потери. Наша задача – их минимизировать, сохранить сами предприятия и рабочие места на них. Поддерживая кубанский бизнес, мы поддержим тем самым и всех жителей края, — сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко, предваряя рассмотрение данного вопроса.

Подробную информацию о том, какие меры в первую очередь будут приниматься, представил вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов. Он отметил, что предлагаемые изменения позволят оказать субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) существенную поддержку со стороны государства, помогут сохранить устойчивость предприятий и не потерять долю на рынке. Принятые меры предусматривают изменения в госпрограмму «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

Благодаря им увеличен объем финансирования программы на 783 миллиона рублей, оптимизированы расходы бюджета по подпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» в части нераспределенных межбюджетных трансфертов на 795 миллионов рублей, с целью докапитализации Фонда микрофинансирования на один миллиард 263 миллиона рублей и Фонда развития бизнеса на 295 миллионов рублей.

Субъектам МСП обеспечено предоставление льготных кредитов, направленных на неотложные нужды (оборот, приобретение материалов), в пределах одного миллиона рублей под ставку один процент на один год, и на зарплату сотрудникам, аренду и коммунальные платежи под ставку 0,1 процента. Указанная мера поддержки предоставляется организациям, осуществляющим свою деятельность в одной из девяти отраслей экономики, признанных наиболее пострадавшими в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.Это авиа- и автоперевозки, аэропортовская деятельность; сфера культуры и организации досуга, развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; сфера дополнительного образования; туристическая деятельность; гостиничный бизнес; общественное питание; сфера организации выставок и конференций, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

- Мы расширили федеральный перечень подотраслей, которые смогут воспользоваться мерами поддержки. Мы понимаем, что бизнесу сейчас надо платить зарплаты, осуществлять различные платежи, чтобы сохранить предприятия. Для нас приоритет — это не разовые выплаты, а

создание полноценной возможности предпринимателям продолжать работу, — подытожил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.