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Депутаты утвердили перечень мер по поддержке экономики

, 19:33 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутаты утвердили перечень мер по поддержке экономики

Депутаты ЗСК на внеочередной сессии проголосовали за принятие срочных мер по поддержке экономики края. Они были разработаны по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Перед вынесением на сессию их предварительно обсудили в профильном комитете Законодательного Собрания.

- Кубанское предпринимательство в сегодняшней ситуации несет серьезные экономические потери. Наша задача – их минимизировать, сохранить сами предприятия и рабочие места на них. Поддерживая кубанский бизнес, мы поддержим тем самым и всех жителей края, — сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко, предваряя рассмотрение данного вопроса.

Подробную информацию о том, какие меры в первую очередь будут приниматься, представил вице-спикер ЗСК Сергей Алтухов. Он отметил, что предлагаемые изменения позволят оказать субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) существенную поддержку со стороны государства, помогут сохранить устойчивость предприятий и не потерять долю на рынке. Принятые меры предусматривают изменения в госпрограмму «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края».

Благодаря им увеличен объем финансирования программы на 783 миллиона рублей, оптимизированы расходы бюджета по подпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения» в части нераспределенных межбюджетных трансфертов на 795 миллионов рублей, с целью докапитализации Фонда микрофинансирования на один миллиард 263 миллиона рублей и Фонда развития бизнеса на 295 миллионов рублей.

Субъектам МСП обеспечено предоставление льготных кредитов, направленных на неотложные нужды (оборот, приобретение материалов), в пределах одного миллиона рублей под ставку один процент на один год, и на зарплату сотрудникам, аренду и коммунальные платежи под ставку 0,1 процента. Указанная мера поддержки предоставляется организациям, осуществляющим свою деятельность в одной из девяти отраслей экономики, признанных наиболее пострадавшими в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.Это авиа- и автоперевозки, аэропортовская деятельность; сфера культуры и организации досуга, развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; сфера дополнительного образования; туристическая деятельность; гостиничный бизнес; общественное питание; сфера организации выставок и конференций, деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).

- Мы расширили федеральный перечень подотраслей, которые смогут воспользоваться мерами поддержки. Мы понимаем, что бизнесу сейчас надо платить зарплаты, осуществлять различные платежи, чтобы сохранить предприятия. Для нас приоритет — это не разовые выплаты, а

создание полноценной возможности предпринимателям продолжать работу, — подытожил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

ХС