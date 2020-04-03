Владимир Путин назначил врио главы Камчатки 37-летнего Владимира Солодова

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3 апреля 2020, 13:06 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Солодов, фото из соцсети

Президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимира Солодова. Глава государства принял отставку Владимра Илюхина, который 2 апреля написал заявление по собственному желанию.

"1. Принять отставку Губернатора Камчатского края Илюхина В.И. по собственному желанию.

2. Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности Губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Камчатского края", - говорится в Указе президента от 3 апреля.

Владимиру Солодову сейчас 37 лет. Он с июня 2018 года возглавлял правительство Якутии. С апреле 2015 года по июнь 2018 года он был заместителем полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, а также возглавлял совет директоров Фонда развития Дальнего Востока, учрежденного ВЭБом.

Солодов - выпускник факультета госуправления МГУ. В МГУ занимался научной деятельностью и преподавал, стал автором или соавтором трех десятков статей по теме электронного правительства, бюрократии и борьбы с коррупцией. Кандидат политических наук.

Он также учился в Институте политических наук в Париже и защитил в 2007 году диссертацию по теме "Электронное правительство как инструмент трансформации государственного управления".

58-летний Владимир Илюхин - один из трех губернаторов, попросившихся в отставку 2 апреля.