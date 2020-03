Первый виртуальный саммит «Большой двадцатки» по коронавирусу: проверка на прочность

Аргументы Недели → Политика 13+

30 марта 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

Первый виртуальный саммит «Большой двадцатки», фото соцсети

Чрезвычайный виртуальный саммит «Большой двадцатки» по обсуждению мер борьбы с коронавирусом состоялся 26 марта. Лидеры 20 крупнейших экономик выделят 5 триллионов долларов для стабилизации мировой экономики и поддержки международной торговли. Что изменится в мировой политике и в обычной жизни?

Проверка на прочность коронавирусом

Борьба с пандемией выявит возможности и слабости государств, но не изменит нашу жизнь. Хотя бы, потому что ограничения пандемии не будут постоянными. Жизнь не может замереть по велению волшебной палочки. Развитие международной торговли, возможно, приостановить, но не остановить. Глобальные торговые связи давно налажены. Пандемия, конечно, подстегнула перевод на онлайн услуги и переход работы и образования на удаленный формат. Но о тотальной цифровизации пока рано говорить.

Задолго до пандемии начался многомерный кризис либерального миропорядка. Он связан с неспособностью Запада справится с глобальными вызовами. Первенство переходит незападному миру. Но все макрорегионы проходят проверку на прочность. Соотношение сил меняется, а значит, прежняя модель глобализации уходит в прошлое.

Некоторые политики всерьез говорят о формировании нового миропорядка. Президент Турции Реджеп Эрдоган предрек глобальные политические, экономические и общественные изменения и наступление новой эпохи, в конечном счете.

Бывший премьер Великобритании Гордон Браун предлагает сформировать глобальное временное правительство в связи с масштабной эпидемиологической угрозой. Иными словами, Запад пытается восстановить позиции и контролировать распространение коронавируса. Тем временем в западном обществе продолжится рост популизма и национализма.

Глобальные проблемы требуют многосторонних усилий всех стран. Либеральная модель мироустройства оказалась не универсальной. Мир становится более разнообразным, хаотичным и технологичным.

Что решено на саммите «Большой двадцатки»?

По итогам саммита лидеры «двадцатки» под председательством Саудовской Аравии в заявлении выразили готовность выступить единым фронтом в борьбе с коронавирусом и решимость защищать жизни людей, сохранять рабочие места, доходы и финансовую стабильность и оказывать помощь нуждающимся государствам. Как это будет происходить на практике? Поживем-увидим. Но запрос на перемены уже есть.

Предполагается постоянная координация действий между странами перед лицом беспрецедентной рецессии и сбоя функционирования мировых продовольственных цепочек.Как пишет Le Figaro, со ссылкой на агентство Moody's, ВВП развитых стран может сократиться на 0,5%. Поэтому повсеместно оказывается господдержка экономики.

План действий будут разрабатывать министры финансов и руководители Центробанков при координации с международными организациями.Участники саммита договорились выделить средства на борьбу с пандемией Всемирной организации здравоохранения, фонду Coalition for Epidemic Preparedness and Innovation и организации Gavi, the Vaccine Alliance. Полномочия ВОЗ должны быть расширены.

Лидеры стран «Большой двадцатки» приветствуют шаги МВФ и Всемирного банка по оказанию помощи нуждающимся странам и просят информировать об экономических последствиях пандемии. МОТ и ОЭСР просят сообщать о влиянии коронавируса на занятость населения в мире.

Президент Путин выступил за создание спецфонда под эгидой МВФ и представление право заимствовать средства; «зелёный коридор», свободный от торговых войн и санкций; введение моратория на ограничения товаров первой необходимости и выявление ВОЗ скрытых эпидемий. Он предложил разработать общий план по стабилизации экономики, ускорить появлению вакцины и наладить обмен данными. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал отменить таможенные пошлины и обеспечить свободный товарообмен.

Особое внимание уделяется беднейшим странам, в частности, странам субсахарской Африки, которые не имеют доступа к рынку капитала и качественного здравоохранения. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али запросил 150 миллиардов долларов для оказания помощи странам Африки, испытывающих трудности с повышением долгов.

Саммит «Большой двадцатки» показал намерение мировых лидеров найти совместные пути выхода из кризисной ситуации. В перспективе в каждой стране будет выработан свой алгоритм борьбы с новой угрозой. России нужно выдержать этот эксперимент и экономически окрепнуть за счет импортозамещения, укрепления рубля и улучшения качества жизни. Москва уже стала примером для других стран, оказав гуманитарную помощь Италии.