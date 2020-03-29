В России образовали президиум правительства

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29 марта 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Михаил Мишустин, сайт Госдумы РФ

В России создан президиум правительства во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Известно, что в его состав вошли 20 человек. Об этом сообщили на сайте ведомства в воскресенье, 29 марта.

«Образовать Президиум Правительства Российской Федерации в следующем составе: первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова, Виктория Абрамченко, Марат Хуснуллин, Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Алексей Оверчук, Юрий Трутнев и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, главы МЧС Евгений Зиничев, МВД Владимир Колокольцев, МИД Сергей Лавров, Минобороны Сергей Шойгу и Минюста Константин Чуйченко, а также Минтруда Антон Котяков, Минпромторга Денис Мантуров, Минздрава Михаил Мурашко, Минэкономразвития Максим Решетников и Минфина Антон Силуанов», - сказано в документе.

Отмечается, что главная цель образования президиума – оперативное решение особо важных вопросов. Его будут собирать по мере необходимости.