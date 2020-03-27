Южноуральские единороссы будут помогать пострадавшим от коронавируса

Аргументы Недели → Политика 13+

27 марта 2020, 10:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Владимир Мякуш, секретарь Челябинского регионального отделения партии Единая Россия, фото Д. Куткина «Вечерний Челябинск

Региональное отделение партии будет направлять средства на помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса.

Лидеры партии «Единая Россия» заявили о том, что выборные расходы будут перенаправлены на помощь гражданам в связи с пандемией коронавируса. Региональное отделение партии поддержит эту инициативу, об этом заявил его секретарь Владимир Мякуш.

«В Челябинском региональном отделении партии уже несколько лет применяется такой подход, когда абсолютно все членские взносы остаются в распоряжении местного отделения, - отметил он. - Местный политический совет решает, куда будут расходоваться эти средства. Поэтому в сложившейся ситуации местные отделения, уверен, будут оставлять в своем финансовом резерве значительную часть средств, которые можно будет направить на помощь людям».

Как сообщали «Аргументы недели», средства уже направлены на открытие волонтерских штабов и горячей линии по коронавирусу. Позвонить на нее можно по номеру 8 (351) 214-15-13.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партицы сократят расходы на проведение предварительного голосования в ходе подготовки к выборам в 2020 году, урежут транспортные и организационные расходы. Деньги будут направлены на покупку медицинских средств защиты, волонтерские штабы.

Напомним, коронавирус подтвержден у восьмерых южноуральев, еще у троих — условно положительный анализ. На территории области усилены меры по профилактике коронавируса.