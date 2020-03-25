Налоговые выплаты — там, где бизнес

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25 марта 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Предприниматели должны платить налоги там, где ведут бизнес – с таким предложением выступили кубанские парламентарии на 35-й сессии ЗСК. Из-за особенностей налоговой системы доходная часть кубанского бюджета ежегодно теряет существенные суммы. Исправить это помогут изменения в Налоговом кодексе РФ – данное предложение депутаты направляют в Государственную Думу.

Позицию краевых властей по этому вопросу в кубанском парламенте озвучил министр финансов Краснодарского края Сергей Максименко. Он отметил, что отдельные категории предпринимателей ведут в крае масштабный бизнес, но налоги платят в других регионах. В интересах края изменить эту ситуацию.

Предлагаемые поправки подробно изложены в принятом на сессии постановлении «О законодательной инициативе Законодательного Собрания Краснодарского края по внесению в ГД РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ в части постановки на налоговый учет по месту осуществления предпринимательской деятельности в качестве налоговых агентов индивидуальных предпринимателей, применяющих общий режим налогообложения, упрощённую систему налогообложения и систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог)».

— Несправедливо, если территория, на которой осуществляется предпринимательская деятельность, не получает от этого заслуженной отдачи. Налоговые выплаты должны быть максимально привязаны к тому месту, где ведется бизнес, чтобы они работали на экономическое развитие этой территории, благосостояние ее жителей. Для этого мы готовы использовать все ресурсы: рассмотрим эту инициативу максимально широко по всем направлениям – и на Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации, и на краевом Совете законодателей. Задача номер один, чтобы инициатива была поддержана и принята, регион в этом очень заинтересован, – прокомментировал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.