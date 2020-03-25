Будут предоставлены налоговые преференции

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25 марта 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На пленарном заседании кубанские парламентарии рассмотрели проект краевого закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Краснодарского края», предусматривающего возможность предоставления налоговых преференций отдельным категориям плательщиков.

Как пояснил заместитель председателя комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Иван Артеменко, законопроектом в целях поддержки организаций, применяющих специальные налоговые режимы, предлагается продлить на 2020 год налоговую преференцию по налогу на имущество организаций, исчисленному от кадастровой стоимости объектов. Преференция данной категории предоставляется в виде уменьшения суммы налога на имущество на сумму перечисленного в бюджетную систему налога на доходы физлиц, но не более чем на 30 процентов.

Кроме того, проектом предусмотрено сохранение на текущий год пониженных налоговых ставок для организаций потребкооперации и общественных организаций профсоюзов, что обеспечит их стабильное функционирование на территории Краснодарского края.

Как отметил председатель ЗСК, введение льгот по налогу на имущество организаций — еще один шаг по поддержке малого бизнеса на Кубани.

— Органы государственной власти края всегда готовы оказать помощь этому сектору кубанской экономики. Мы помогаем малому бизнесу, и одновременно создаем условия для обеспечения жителей поселений услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, — подчеркнул Юрий Бурлачко.