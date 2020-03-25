Упрощена процедура выделения земли под объекты здравоохранения в крае

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25 марта 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На сессии кубанские парламентарии внесли изменения в Градостроительный кодекс Краснодарского края. Поправки касаются отображения на региональной схеме территориального планирования объектов здравоохранения.

Законопроект депутатам представил председатель комитета ЗСК по вопросам строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев. Он пояснил, что предлагаемый для рассмотрения документ подготовлен в связи с приведением регионального градостроительного кодекса в соответствие с изменившимся федеральным и краевым законодательством.

В целях реализации отдельных положений двух федеральных законов – об общих принципах организации законодательных и исполнительных органов госвласти субъектов РФ и об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации – ранее в регионе был издан документ, предполагающий передачу имущественных комплексов муниципальных организаций здравоохранения в госсобственность Краснодарского края на безвозмездной основе. В результате этого на территории Кубани в настоящее время отсутствуют объекты местного значения, предназначенные для оказания медпомощи населению. Вносимыми поправками откорректирован перечень видов объектов, которые должны отображаться на схеме территориального планирования муниципальных районов и в генпланах городских округов.

— В Градостроительном кодексе появляется очень перспективный для кубанской медицины момент. Исключается ряд требований по отображению объектов регионального значения на схеме территориального планирования. Тем самым будет упрощена процедура выделения земельных участков под строительство объектов здравоохранения. Что, в свою очередь, позволит быстрее формировать жизненно важную для людей инфраструктуру, — сказал в своем комментарии спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко.