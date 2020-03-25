Единороссы обсудили перспективы развития региона

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25 марта 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В ЗСК прошло заседание фракции партии «Единая Россия». Его провел руководитель фракции, спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко. Основной вопрос, который обсудили единороссы, – ход организации работы членов фракции по выполнению Стратегии социально-экономического развития Кубани до 2030 года. На собрании присутствовал вице-губернатор региона Сергей Пуликовский.

Зампред комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Иван Артеменко, выступивший с докладом, отметил, что контроль реализации краевого закона «О Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края на период до 2030 года» является одним из основных направлений деятельности профильного комитета. По словам депутата, Стратегия-2030 – это план эффективного использования конкурентных преимуществ Кубани. Он предусматривает новые механизмы и принципы развития отраслей экономики и социальной сферы. С этой целью в крае сформированы флагманские проекты, реализуемые на основе кластерного подхода. Согласно стратегии регион разделен на пять экономических зон и две агломерации. Докладчик уточнил, что в целях мониторинга члены бюджетного комитета ЗСК побывали в Предгорной и Восточной зонах края, где совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления оказали помощь в поиске приоритетных проектов, вариантов устранения дисбаланса стратегических планов и бюджетных возможностей территорий. По результатам проведенной работы были приняты два постановления ЗСК, в которых даны рекомендации по развитию в этих зонах агропромышленного, санаторно-курортного и туристского комплексов.

По мнению докладчика, в этом году особое внимание необходимо уделить решению проблемы инфраструктурных и энергетических ограничений, которые, как прозвучало в выступлении, создают препятствия в инвестиционном развитии особенно энергоемких промышленных производств.

По итогам обсуждения вопроса председатель ЗСК поручил членам фракции продолжать координацию усилий по обеспечению достижения приоритетных целей и решению важнейших задач, обозначенных в Стратегии-2030, а также осуществлять мониторинг развития экономических зон.

Вторым вопросом единороссы рассмотрели практику работы депутата ЗСК, директора агропромышленной компании «Кубаньхлеб» Дмитрия Лоцманова по развитию сельскохозяйственного производства и улучшению жизни селян в рамках реализации партийного проекта «Российское село».