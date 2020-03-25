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25 марта 2020, 11:05 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Татьяна Николаева ]

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначен руководителем рабочей группы Госсовета по направлению «Экономика и финансы». Такое распоряжение подписал президент Владимир Путин.

Глава региона отметил, что считает это знаком доверия президента и видит в нем дополнительную возможность для региона в части продвижения экономических, финансовых, бюджетных интересов.

- Естественно не только Челябинской области, но и всех регионов нашей страны, - уточнил Алексей Текслер.

Губернатор обозначил основные задачи, которые стоят перед рабочей группой, - это развитие межбюджетных отношений в пользу регионов, в целом продвижение региональной повестки в части экономического развития, экономического роста.