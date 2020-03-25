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Алексей Текслер назначен руководителем рабочей группы Госсовета

, 11:05 [ «Аргументы Недели. Челябинск», ]

Алексей Текслер назначен руководителем рабочей группы Госсовета

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначен руководителем рабочей группы Госсовета по направлению «Экономика и финансы». Такое распоряжение подписал президент Владимир Путин. 

Глава региона отметил, что считает это знаком доверия президента и видит в нем дополнительную возможность для региона в части продвижения экономических, финансовых, бюджетных интересов.  

- Естественно не только Челябинской области, но и всех регионов нашей страны, - уточнил Алексей Текслер. 

Губернатор обозначил основные задачи, которые стоят перед рабочей группой, - это развитие межбюджетных отношений в пользу регионов, в целом продвижение региональной повестки в части экономического развития, экономического роста. 

- Думаю, что вместе с моими коллегами-губернаторами будем активно работать в этом направлении. В частности, по снижению административных барьеров, поиску новых возможностей, как системных, так и определения каких-то удачных интересных региональных кейсов, для того, чтобы максимально их масштабировать на всю страну, - пояснил Алексей Текслер. 