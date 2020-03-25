Маргарита Павлова рассказала о работе с поправками, не вошедшими в Конституцию

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25 марта 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Маргарита Павлова, член Комитета по социальной политике Совета Федерации уверена, что те поправки, которые не вошли в итоговый документ, будут учтена при дальнейшей законотворческой деятельности на федеральном и региональном уровнях.

Сентатор от Челябинской области Маргарита Павлова рассказала о том, как велась работа над поправками в Конституцию. «Наш комитет единогласно проголосовал за изменения, потому что из 600 поправок львиную долю составляли поправки, которые касались социального блока. Безусловно, все они не вошли в итоговый вариант , но они будут учтены при дальнейшей работе, ведь люди делились теми вопросами, которые их очень сильно волнуют. Считаю, что поправки повлекут достаточно серьезные изменения в жизни каждого гражданина в лучшую сторону, для примера, можно взять ту же индексацию пенсий, которая теперь будет происходить не реже одного раза в год и будет закреплена в Конституции. Это важная социальная гарантия, она очень востребована. Ко мне лично обращались и представители Совета ветеранов, и трудовых коллективов с этой просьбой. На самом деле простых людей очень волнует процесс внесения изменений в Конституцию. На местах велась серьезная работа. Я встречалась со студентами и была приятно удивлена, насколько они эрудированы, какие вопросы они задают».

Напомним, Маргарита Павлова также является полномочным представителем Совета Федерации по взаимодействию с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка. Она рассказала, что не все поправки были восприняты обществом однозначно. В некоторых случаях рабочая группа был вынуждена изменить формулировку поправок.

«Одна из самых дискуссионных поправок — «Дети — достояние государства», — рассказала Маргарита Палова. — Я, как полномочный представитель Совета Федерации по взаимодействию с детскими омбудсменами, получила немало писем, сообщений и тревожных звонков. Люди заглянули в словари, где написано, что слово достояние буквально означает собственность. Это вызвало у них бурю негодования. Я разделяю мнение прогрессивной части общественности о том, что мы можем говорить о детях только в связке с семьей. Я благодарна участникам рабочей группы при президенте, которые очень гибко и взвешенно подошли к этому вопросу и переформулировали поправку. Хочу отметить, что участники очень грамотно реагировали на поступающие вопросы, это не была игра в одни ворота».