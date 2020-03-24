На Кубани за год возбудили 481 дело о коррупции во власти

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24 марта 2020, 22:11 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае за 2019 год правоохранители возбудили 481 уголовное дело, связанное с коррупцией во власти. Об этом в своём интервью изданию «Новая газета Кубани» сообщил глава СУ СК по региону Вадим Бугаенко. Он отметил, что таких дел стало больше на 16% по сравнению с 2018 годом.

В пример руководитель управления привёл дело в отношении одного из руководителей ПАО «Кубаньэнерго» Славянские электросети. Его обвиняют в подкупе ради снижения цены контракта. Также силовик назвал и дело в отношении следователя Евгения Цоя и начальника следственного отдела Светланы Иванченко из Крымского района. По версии следствия, они могли выступать посредниками при даче взяток. Упомянул Бугаенко и дело первого замглавы сочинской администрации Мугдина Чермита. Его ранее приговорили к 2 годам и 3 месяцам заключения, признав виновным в превышении должностных полномочий.