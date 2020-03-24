Россияне назвали самые важные поправки в Конституцию

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24 марта 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Рейтинг поправок к Конституции составил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В число самых важных поправок, по мнению опрошенных, вошли изменения, касающиеся доступности медицинского обслуживания, социальной поддержки детей и взрослых, гарантии индексации социальных и пенсионных выплат, защиты природы. За эти поправки готовы проголосовать более 90% опрошенных. Кроме того, россияне считают важными поправки, которые позволят установить МРОТ не ниже прожиточного минимума.

Опубликовал ВЦИОМ и поправки, которые, по мнению россиян, не особенно важны. К ним респонденты отнесли приоритет Конституции над международным правом, ответственность со стороны государства за защиту прав соотечественников, проживающих за рубежом, снятие ограничения для бывшего или нынешнего президента на участие в будущих президентских выборах, а также создание единой публичной системы власти.