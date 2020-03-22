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Белоусов назвал «арабских партнеров» из стран Персидского залива виновными за обвал цен на нефть

, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

Белоусов назвал «арабских партнеров» из стран Персидского залива виновными за обвал цен на нефть
фото: pixabay.com

Вице-премьер Андрей Белоусов назвал партнеров из стран Персидского залива виновными в обрушении цен на нефть.
Согласно объяснению Белоусова, Россия никогда не ставила перед собой цель добиться снижения цен на нефть.

"Это исключительно инициатива наших арабских партнеров", - прокомментировал в эфире программы "Вести в субботу" вице-премьер обрушение нефтяных котировок. 

Белоусов рассказал, что даже те российские нефтяные компании, которые "были заинтересованы в рынках", выступали за продление сделки "ОПЕК+". По словам члена российского правительства, была идея сохранить соглашение еще на год, хотя бы на квартал, но арабские партнеры повели себя по-другому. "Инициатива о развале соглашения ОПЕК+ исходила не от России", - подчеркнул Белоусов. Сделка ОПЕК+ предполагала ограничение добычи нефти крупнейшими игроками ради поддержания цен на сырье.

Страны ОПЕК 6 марта не смогли договориться по условиям добычи нефти. Представители России предлагали сохранить действующие условия, а Саудовская Аравия - дополнительно сократить добычу нефти. В итоге с 1 апреля снимаются ограничения на добычу в странах-участницах прежнего альянса.

Нефтяные котировки с начала марта понизились почти вдвое.

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