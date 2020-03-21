Пушков призвал США после обвинений в дезинформации о коронавирусе «не валить с больной головы на здоровую»

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21 марта 2020, 07:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Алексей Пушков, сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отреагировал на обвинения Госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео в распространении дезинформации о коронавирусе. Помимо России глава Госдепартамента высказал такое же мнение в отношении Ирана и Китая.

«Госсекретарь Помпео, известный своим гибким отношением к правде, обвинил Россию в «дезинформации по поводу коронавируса». Но если в США много тысяч зараженных и еще больше недовольных, это просмотр властей США, а никак не вина России», - отметил сенатор.

При этом Пушков призвал США «не валить» свои проблемы «с больной головы на здоровую».

Ранее Майк Помпео заявил, что американская сторона «точно» видела, как дезинформация исходит из России, КНР и Ирана и назвал данные действия дискредитацией мер американских властей по борьбе с распространением COVID-19.