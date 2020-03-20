«Большая двадцатка» в онлайн-режиме поборется коронавирусом

Аргументы Недели → Политика 13+

20 марта 2020, 08:56 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

пандемия, фото: соцсети

Чрезвычайный саммит «Большой двадцатки» под председательством Саудовской Аравии по ситуации с коронавирусом пройдет в режиме онлайн на следующей неделе. Виртуальный формат впервые используется «двадцаткой».

Как передает саудовское государственное информагентство SPA, цель саммита – объединить усилия для борьбы со вспышкой коронавируса (COVID-19) в мире и проведения комплексной оценки ожидаемых рисков в мировой экономике и в сфере здравоохранения. Планируется разработать новую дорожную карту.

Совместное реагирование поможет в выработке мер по борьбе с инфекцией. Причем G20 выступит лидером в преодолении санитарного и экономического кризиса. Свой вклад внесут другие международные организации. Страны «Большой семерки» намерены восстановить мировую экономику. Предполагается использование любых способов для решения глобальной проблемы, каких конкретно пока не уточняется.

По-видимому, последствия коронавируса скоро скажутся на росте мировой экономики, в частности, из-за массового снижения туристического потока. Вероятно, число туристов снизится на 25% в этом году – это может обернуться потерей 50 миллионов рабочих мест. Об этом сообщил министр туризма Саудовской Аравией Ахмед бин Акил аль-Хатиб 19 марта, после видеоконференции с Всемирной туристической организацией и Всемирным Советом по туризму и путешествиям.

Принц Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана намерен координировать усилия по противодействию инфекции. Это хорошая возможность для Эр-Рияда заработать дополнительные очки на фоне дефицита бюджета в развязанной нефтяной войне. Нефтяные рынки, скорее всего, отреагируют на проведение саммита «двадцатки».

В повестке Большой двадцатки также числятся проведение эффективной и устойчивой экономической и социальной политики, проблемы здравоохранения и окружающей среды. Россия также должна сказать свое слово.

31 декабря 2019 г. Китай заявил о вспышке пневмонии в городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения 11 марта назвала вспышку коронавируса пандемией. По данным ВОЗ, 18 марта подтверждено 15 123 новых случаев заболевания в мире. В мире уже заражены более 200 тысяч человек в 150 странах, большинство выздоровели. Всего умерли 9177 человек.