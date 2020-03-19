Тихорецкий район: что предстоит сделать

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19 марта 2020, 16:54 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В ЗСК под председательством спикера краевого парламента Юрия Бурлачко прошло заседание круглого стола в рамках проведения Дня муниципального образования. Депутаты оценили темпы развития Тихорецкого района в свете исполнения положений Указа Президента о национальных целях и стратегических задачах до 2024 года.

В работе кругло стола приняли участие глава района Анатолий Перепелин, председатель Совета муниципального образования Андрей Зотов, заместители главы и представители краевых средств массовой информации.

Накануне, чтобы оценить потенциал района, изучить его сильные и слабые стороны, в муниципалитет выезжали председатели комитетов Законодательного Собрания. Обобщенные результаты этой работы легли в основу повестки дня круглого стола.

Открывая совещание, председатель ЗСК обозначил ряд проблемных моментов, которые требуют детального рассмотрения в ходе заседания. В числе таковых спикер выделил потребности в обновлении парка автомобилей скорой помощи и строительстве спортивных залов в общеобразовательных организациях района. Не менее остро стоят вопросы переуплотненности школ, износа сетей водоснабжения и водоотведения в поселениях.

Подробную информацию по озвученным темам и по другим сферам жизнедеятельности района представил Анатолий Перепелин. По его словам, администрация выполняет большой объем работ в жилищно-коммунальной сфере – в районе отремонтировано около ста километров дорог и тротуаров, меняются тепловые и водопроводные сети. Однако, несмотря на принимаемые меры, кардинально модернизировать коммунальную инфраструктуру не удается. Проблему возможно решить за счет активного участия в отраслевой государственной программе.

Избежать второй смены в местных школах поможет строительство образовательного учреждения на 1100 мест в Тихорецке.

В районе ликвидирована очередь в детских садах для ребят в возрасте от трех до семи лет. Но открытым остается вопрос наличия мест для самых маленьких – детей до трех лет. Выполнить эту задачу возможно за счет строительства двух детских садов в Тихорецке и модулей в станицах Фастовецкой и Архангельской. По одному из объектов в районном центре уже готовится проектная документация.

Занимаются власти и развитием районной инфраструктуры здравоохранения – подготовлена проектно-сметная документация на строительство в этом году офиса врача общей практики (ВОП), планируется разработать проект еще одного ВОПа.

Выступление главы района о потенциале развития территории дополнил председатель представительного органа муниципалитета Андрей Зотов.

В продолжение темы прозвучали комментарии краевых парламентариев.

Так, председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения Николай Петропавловский дал положительную оценку действиям администрации района и выделил уникальную практику по строительству сдвоенных офисов врача общей практики. В качестве позитивного примера депутат отметил сохранение в районе сети медицинских учреждений. В числе проблем было названо неудовлетворительное состояние амбулатории в станице Новорождественской. Решением может стать строительство нового здания.

Заострив внимание на данном вопросе, спикер ЗСК поручил комитету оказать содействие местным властям.

В итоговую резолюцию круглого стола депутаты рекомендации для органов местного самоуправления по достижению целевых показателей региональных проектов и исполнению Указа Президента России.

Подводя итог, руководитель краевого депутатского корпуса отметил слаженность команды администрации района.

—В рамках подготовки сегодняшнего заседания ни один комитет не обнаружил существенных недоработок в деятельности администрации муниципалитета. Исторически сложилось, что Тихорецкий район всегда занимал лидирующие позиции, и администрации удается их удерживать. И, как известно, от уровня развития муниципальных образований зависит мощь всего региона. Поэтому по тем нерешенным проблемам, которые остались, мы будем работать сообща, — подчеркнул Юрий Бурлачко.