Составлен рейтинг самых интересных публикаций Алексея Текслера в Instagram

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19 марта 2020, 16:06 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Журналисты сайта «ЧелябинскСегодня» составили ТОП-10 постов Алексея Текслера. Как сообщает «ЧелябинскСегодня», у Алексея Текслера около 165 тысяч подписчиков в Instagram.

Напомним, свою страницу в этой популярной сети Алексей Текслер завел через несколько дней после приезда в Челябинск. Напомним, он был назначен президентом исполняющим обязанности губернатора Челябинской области 19 марта 2019 года. Первый пост в Instagram появился 23 марта, в нем Алексей Текслер попросил южноуральцев рассказать о проблемных объектах области, «местах силы» и попросил читателей писать комментарии. «Заверю, что все комментарии и обращения в директ без внимания в любом случае не останутся, - написал Алексей Текслер. - Такая форма связи, на мой взгляд, продуктивна».

Действительно, аккаунт Алексея Текслера стал очень популярным, многие чиновники последовали его примеру.

По мнению журналистов, самыми интересными публикациями можно назвать пост о первом выезде по улицам Челябинска, о прогулках с семьей, работе до поздней ночи, поездке в Магнитогорск, совместное поздравление женщин с 8 марта вместе с Денисом Мацуевым. Полностью подборку публикаций можно посмотреть на сайте «ЧелябинскСегодня».