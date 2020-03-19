Южноуральский эксперт прокомментировал экологические поправки в Конституцию

Аргументы Недели → Политика 13+

19 марта 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Директор Национального Парка «Таганай», председатель общественного совета при минэкологии Алексей Яковлев считает, что обновленная Конституция поможет сохранению природы Южного Урала.

По мнению эксперта, поправка в Конституцию, касающаяся отношения граждан к природе, поможет вывести ответственность граждан на принципиально иной уровень. Речь идет о статье 114, в которой описываются меры, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. По мнению Алексея Яковлева, теперь любые действия, направленные против природы будут рассматриваться как антиконституционные.

«Что касается особо охраняемых природных территорий (ООПТ), то в нашей области, безусловно, есть сдвиги в положительную сторону, — рассказал эксперт «Южноуральской панораме». — Так, в прошлом году в Челябинской области была создана новая охраняемая природная территория — национальный парк «Зигальга». Это всего лишь третья ООПТ. Но и это, на мой взгляд, большой успех! И теперь уже можно быть уверенным, что здесь никогда не будет мусорных полигонов, несанкционированных свалок и незаконных порубок».

Алексей Яковлев также отметил, что в обновленной Конституции говорится и о важности воспитания экологической культуры. В национальном парке «Таганай» экологическому просвещению уделят большое внимание.