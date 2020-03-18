Путин приехал в Крым

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18 марта 2020, 18:48 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Крым. Российский лидер встречается с представителями общественности Республики Крым и Севастополя. Как сообщила пресс-службы Кремля, глава российского государства вручит государственные награды строителям Крымского моста.

Ранее сообщалось, что президент присвоил главе компании «Стройгазмонтаж» Аркадию Ротенбергу звание Героя труда РФ. В президентском указе говорится, что звание предпринимателю присвоено «за особые трудовые заслуги в строительстве Крымского моста».

Напомним, мост через Керченский пролив был возведен в рекордно короткие сроки и соединил полуостров с материковой частью РФ Кубанью. Теперь по мосту идут пассажирские поезда в Крым.

Крым стал российским по итогам референдума в марте 2014 года.