В ЗСК рассмотрели итоги проверок Контрольно-счетной палаты региона

Аргументы Недели → Политика

18 марта 2020, 17:26 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось совещание, на котором были рассмотрены результаты контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой Краснодарского края (КСП) в отдельных областях социальной сферы края.

В мероприятии приняли участие председатель КСП Юрий Агафонов, руководители отраслевых министерств и ведомств региона, главы муниципальных образований, аудиторы, члены экспертно-консультативных советов при комитетах ЗСК.

Открывая заседание, глава регионального парламента акцентировал внимание на том, что проблемы, поднятые в трех проверочных актах Палаты, имеют особую актуальность, так как прямо или косвенно затрагивают интересы детей.

— Мы должны детально проанализировать причины возникновения выявленных нарушений и недостатков, чтобы исключить их повторение в будущем, — задал тон дискуссии Юрий Бурлачко.

Первыми депутаты заслушали результаты проверки эффективности и целевого расходования средств, предоставленных в 2017-2018 годах муниципальным образованиям на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По данным аудиторов, вследствие недостаточного контроля со стороны краевого министерства труда и социального развития в ряде муниципалитетов допущено нецелевое и неэффективное использование средств и иные нарушения.

Так, в Приморско-Ахтарском районе были приобретены две квартиры площадью ниже установленной, что повлекло неправомерное расходование 2,4 миллиона рублей. Также в Приморско-Ахтарском, Кущевском и Новопокровском районах выявлены случаи приобретения жилых помещений в строениях в техническом состоянии, требующем проведения капитального ремонта. Кроме того, зафиксированы факты приобретения жилья по ценам, значительно превышающим рыночную.

Свои пояснения по обозначенной проблеме дал министр труда и социального развития региона Сергей Гаркуша. По его словам, ведомством подготовлен и утверждён план мероприятий по устранению и предотвращению подобных нарушений.

В ходе обсуждения главы муниципалитетов выразили мнение о необходимости корректировки установленной минимальной площади приобретаемых жилых помещений, так как сегодня практически не строится жилье, подходящее под предъявляемые требования.

Председатель ЗСК поручил профильному комитету включиться в работу и оказать содействие в решении данного вопроса.

Далее были рассмотрены результаты аудита эффективности расходов на создание и оснащение новых мест в школах Кубани за 2016-2019 годы. В ходе проверки было установлено, что целевой показатель по вводу новых

мест в крае не достигнут. На этапах планирования и расходования средств были допущены нарушения бюджетного законодательства, законодательства о закупках и бухучете. Во всех муниципалитетах установлены факты приемки и оплаты заказчиками непоставленных товаров, а также товаров, не соответствующих условиям контрактов. Выявлены случаи приобретения товаров по ценам выше рыночных и с избыточными потребительскими свойствами.

Сложившуюся ситуацию прокомментировала руководитель министерства образования края Елена Воробьева. Она отметила, что факты, выявленные аудиторами, имели место. При этом основные замечания уже устранены, введен ведомственный контроль.

В заключение депутаты рассмотрели результаты проверки обоснованности и эффективности расходов на закупки главными распорядителями бюджетных средств Краснодарского края (включая подведомственные учреждения) в 2018 году и за шесть месяцев 2019 года. Речь шла в том числе о проверке в «Институте развития образования». Учреждением, в частности, были допущены нарушения при оказании услуг доступа детей-инвалидов к сети «Интернет». Существенную часть бюджетных средств учреждение направило на оплату фактически не оказанной услуги.

Подводя итог, председатель ЗСК выразил благодарность аудиторам КСП за проделанную работу по контролю за обоснованным и результативным расходованием бюджета.

— Проверки Палаты позволяют выявлять нарушения, устранять их, что в конечном итоге помогает нам наиболее эффективно использовать бюджетные средства, которые выделяются в крае в последнее время в значительном объеме, — резюмировал Юрий Бурлачко.