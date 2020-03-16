Путин обсудил с финским коллегой режим работы пунктов пропуска на российско-финляндской границе

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё ситуацию с распространением коронавируса.
Телефонный разговор состоялся по инициативе финляндской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что главы государств обменялись информацией о реализуемых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Президенты пришли к соглашению, что возможные решения в отношении режима работы пунктов пропуска на российско-финляндской границе «будут приняты в тесном взаимодействии по линии соответствующих служб и ведомств».
Ранее Путин обсудил меры по предотвращению распространения коронавируса с президентом Эстонии.