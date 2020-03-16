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Путин обсудил с финским коллегой режим работы пунктов пропуска на российско-финляндской границе

, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]

Путин обсудил с финским коллегой режим работы пунктов пропуска на российско-финляндской границе
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Финляндии Саули Ниинистё ситуацию с распространением коронавируса.

Телефонный разговор состоялся по инициативе финляндской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что главы государств обменялись информацией о реализуемых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Президенты пришли к соглашению, что возможные решения в отношении режима работы пунктов пропуска на российско-финляндской границе «будут приняты в тесном взаимодействии по линии соответствующих служб и ведомств».

Ранее Путин обсудил меры по предотвращению распространения коронавируса с президентом Эстонии.

ДВа

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