Маразмы недели: киевский бенефис «миротворца» Сивохо, операция «декоммунизация» и коммерческая секта «деструктологов»

Аргументы Недели → Политика 13+

16 марта 2020, 15:29 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода ]

фото: pexels.com/ru-ru/

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

Всю прошедшую неделю нас сопровождали три «К»: коронавирус, котировки, Конституция. И соседнюю Украину тоже, несмотря на то, что котировки нефти, падение рубля и дискуссия вокруг поправок в Конституцию РФ, казалось бы, темы сугубо российские. Впрочем, уже давно пора привыкнуть, что Украина прочно привязана к экономике и политике России, поэтому всё происходящее в «стране агрессора» украинские патриоты обсуждают с придыханием, регулярно внося свой хуторянский колорит, при котором пятьдесят оттенков серого приобретают максимальной яркости. И этот факт неоспорим, особенно, если он касается тем Крыма и Донбасса.

Так, в Киеве по инициативе президента Владимира Зеленского решили презентовать проект «Национальная платформа примирения», цель которого - возвращение в состав Украины утраченных ДНР и ЛНР. Миссию миротворца возложили на президентского друга и коллегу по шоу-бизнесу Сергея Сивохо, который, как и многие украинские комики, с недавних пор пребывает на должности советника главы СНБО. То есть, отвечает за национальную безопасность Украины, территориальная целостность которой, собственно, и является одной из основных составляющих той самой безопасности.

Вот только с безопасностью самого Сивохо что-то пошло не так, и забавный толстяк, пытавшийся примирить дончан и луганчан с их карателями, попал в плотное кольцо боевиков Нацкорпуса, свидетелей секты Порошенко и прочих нацистов. От них Сивохо тот час же узнал, что он не политик, а клоун, «сепар», предатель и просто, мягко говоря, нехороший человек. Но словоблудством украинских патриотов примиренческий бенефис Сивохо не закончился: после попытки вырваться из оцепления друг и ставленник Зеленского был отправлен в нокаут.

Сергей Сивохо

Полиция никак не реагировала на беспредел, что является обыденным для этой обреченной территории.

«Как такое возможно, чтобы советника главы СНБО таскали по полу в присутствии и при полном попустительстве полиции? Это пример того, какие гарантии Киев может дать Донбассу. Только представьте, что эти выродки будут делать с жителями Донбасса, дай им только волю!», - так прокомментировал происходящее экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

Представляем. Поэтому не совсем понимаем, почему столь красочный сюжет не был продемонстрирован на новоиспеченном телеканале «Дом», запущенном аккурат для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Поскольку считаем: это стало бы лучшей рекламой плана примирения! С учётом того, что напавшие на Сергея Сивохо представители неонацистского «Национального корпуса» вскоре написали на него заявление в СБУ по делу о государственной измене.

Пока на примиренческой платформе шли бои, новый глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, тщательно приумножая все наработки своего предшественника Владимира Вятровича, высказался о декоммунизации для Донбасса и Крыма. Эти территории, повторимся, патриоты намерены вернуть в состав Украины.

«Самые откровенные элементы коммунистической пропаганды в ближайшее время после деоккупации должны быть изъяты из публичного пространства. Но всё равно у нас должны быть разработаны такие механизмы, чтобы это было цивилизованно и правильно проговорено с обществом», - заявил Дробович.

Антон Дробович

По его словам, после возвращения ЛДНР и Крыма на их территориях введут переходный период декоммунизации, а «самые откровенные элементы коммунистической символики в Донбассе и в Крыму будут демонтированы». Разумеется, с помощью «цивилизованных механизмов», которые, по мнению декоммунизаторов, являются действенными в ходе внедрения реинтеграции.

Собственно, никто не против, чтобы Антон Дробович уже сейчас выехал с презентацией этого проекта в Симферополь или Донецк. Уверены: местные жители обязательно «поддержат» данную дискуссию.

…А мы пока переключим своё внимание на Екатеринбург, где с лекцией выступил доктор исторических наук Роман Силантьев. Он утверждает, что придумал некую науку деструктологию, посвящённую изучению сект, а таковыми он считает всё, что шевелится. Так, из лекции «специалиста-деструктолога» можно узнать, что сектанство - это психокульты, инфоцыгане, любители современной киноиндустрии, некрокоммунисты, гитлеробожники, ВИЧ-диссиденты, праноеды, феминистки-ликвидарианки, солнцееды, террористы и игиловцы. В этот же перечень входят сайентологи, кришнаиты, свидетели Иеговы, маги и колдуны, православные секты и храмоборцы (то есть, противники строительства храма в том же Екатеринбурге). Помимо них существуют и коммерческие секты, которых, по словам Силантьева, в России развелось очень много.

Роман Силантьев

Мы не будем вникать в смысл вышеперечисленных названий, поскольку не претендуем на апологетов выведенной «учёным» породы «деструктологов». Остановимся, пожалуй, на определении коммерческой секты, поскольку именно Силантьев, по нашему убеждению, и является идеологом таковой.

Итак, более полутора часов Роман Силантьев воодушевлённо проповедовал немногочисленным слушателям о духовных угрозах в современной России, но при этом красной нитью сквозь всё его выступление проходила тема денег. Вот как он, например, раскритиковал за стяжательство американского бизнес-тренера Энтони Роббинса, посетившего Россию в 2018 году: «Собрал спорткомплекс «Олимпийский», билеты продавали от 30-ти до 500 тысяч рублей. Дополнительно продавали батарейки для синхронных переводчиков по 500 рублей за штуку… Самая великая его мудрость звучит так: надо делать то, что нужно, а то, что не нужно, делать не надо. Спорить с этим нельзя, но стоит ли это полмиллиона рублей?»

В ходе спича напарник Силантьева некий человек в рясе (возможно, священник, но это не точно) продавал за 500 рублей учебник «Основы деструктологии». А в завершении лекции «деструктолог», накануне призвавший игнорировать разного рода платные курсы, пригласил своих слушателей на онлайн-обучение по деструктологии стоимостью от пяти до 15 тысяч рублей. На вопрос заинтересовавшихся, можно ли ознакомиться с данным курсом бесплатно, «учёный» ответил, что «бесплатно - это когда бес платит, а я таким не занимаюсь».

При этом Силантьев анонсировал старт развития научного направления «майдановедение». Мол, «секты могут зародиться где угодно, даже на базе библиотеки, общества трезвости, толкиенистов, реконструкторов и фольклорных ансамблей».