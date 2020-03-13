Путин высказался о высоких зарплатах руководителей и топ-менеджеров государственных компаний

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13 марта 2020, 22:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин рассказал, как относится к тому, что главы и топ-менеджеры российских государственных компаний получают неимоверно высокие зарплаты, даже по миллиону рублей в день. Вопрос о зарплатах Путину задал журналист ТАСС. Сегодня вышла новая часть интервью главы государства.

Суть вопроса в том, как соотносится высокий уровень зарплат топ-менеджеров с тем, что они работают в государственных компаниях и получают деньги из бюджета. Путин объяснил уровень зарплат общей рыночной стоимостью услуг управленцев такого уровня. И признался:

«Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит, я согласен». Президент пояснил, что «не так все просто, как казалось бы на первый взгляд», он обсуждал эту тему с руководителями компаний. Они рассказали, что им приходится нанимать иностранных специалистов, платить им зарплату, адекватную рыночной.

«Они работают эффективно, и они чего-то стоят на рынке, на международном рынке труда. Они вынуждены их брать и платить им зарплату, которую их услуги, их работа стоит на международном рынке труда», - ответил Путин на вопрос о зарплатах.