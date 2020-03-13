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Песков назвал «информационной диверсией» фейковые сообщения о поправке в Конституцию

, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]

Песков назвал «информационной диверсией» фейковые сообщения о поправке в Конституцию
Дмитрий Песков, фото с сайта Кремля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «информационной диверсией» фейковые сообщения в мессенджерах о поправке в Конституцию Российской Федерации. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие сообщения в мессенджерах - это угроза и с этим нужно бороться, этому нужно противодействовать.

На брифинге 13 марта, комментируя ложные сообщения в мессенджерах, что в поправке в Конституцию якобы может быть прописано перераспределение доходов от ресурсов страны, Песков сказал: «Это информационная диверсия, и мы конечно, рассчитываем, что  соответствующие органы обратят на это внимание».

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