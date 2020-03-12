МИД Латвии: Литва и Латвия являются тесными партнерами и стратегическими союзниками

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12 марта 2020, 19:14 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: соцсети

Нет особого секрета, что Литва вполне успешно осваивает латвийское экономическое пространство, товарооборот между странами растет. Но так ли все безоблачно в отношениях между двумя странами Прибалтики?

Во время визита президента Латвии Эгилса Левитса в Литву обсуждался вопрос о ратификации морского участка литовско-латвийской границы. К единому знаменателю президенты двух государств не пришли – вопрос отложили еще на четыре года.

Президент Латвии практически открыто сказал во время своего визита, что группа единомышленников в ПАСЕ «Балтик плюс» держится лишь на «голой русофобии», а когда речь заходит о деньгах, то «в друзьях согласья нет».

Так кто же Литва для Латвии – союзник или конкурент?

Специально для «Аргументов Недели» комментарии пресс-службы МИД Латвии.

«Латвия и Литва является тесными партнерами и стратегическими союзниками с активным политическим и экономическим диалогом. Латвия и Литва всегда поддерживали и поддерживают широкое сотрудничество в культуре, образовании, спорте, между общественными организациями, особенно на региональном уровне. Латвия и Литва совместно отстаивают свои интересы в ЕС и НАТО, а также сотрудничают в осуществлении важных для Балтийского региона проектов, например, в рамках проекта железнодорожной линии Rail Baltica. Как в отношениях между любыми странами, так и между странами-соседями могут быть спорные вопросы, однако общая цель обоих стран – способствовать безопасности, благосостоянию и росту Балтийского региона».

«Аргументы Недели» благодарят МИД Латвии за сотрудничество.