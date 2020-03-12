Как исполнялась доходная часть краевого бюджета-2019

Аргументы Недели → Политика

12 марта 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел совещание, в рамках которого были рассмотрены предварительные итоги исполнения краевого бюджета за 2019 год по доходной части. В работе приняли участие замглавы региона Игорь Галась, руководитель территориального управления федеральной налоговой службы (УФНС) Алексей Семенов, представители структурных подразделений администрации края.

Открывая совещание, председатель ЗСК обратил внимание на положительную динамику доходных источников.

- Это результат совместной работы всех ветвей власти по исполнению плановых назначений краевого бюджета. Дополнительно полученные доходы позволили уже в феврале нынешнего года серьезно увеличить финансирование большинства государственных программ по различным социально значимым направлениям, - сделал акцент Юрий Бурлачко.

С детальным анализом по обозначенной теме выступил министр финансов региона Сергей Максименко. По данным возглавляемого им ведомства, за 2019 год общий объем доходов краевого бюджета составил более 291 млрд рублей. По-прежнему в структуре собственных налоговых и неналоговых источников больший удельный вес составляют налоги – 97,2%. При этом положительная динамика отмечена по налогу на прибыль организаций, НДФЛ, транспортному налогу и ряду других.

В свою очередь заместитель председателя комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Иван Артеменко доложил, что в ушедшем году были перевыполнены практически все контрольные показатели плана мероприятий по наполнению доходной части краевого бюджета, утвержденного губернатором. Тем не менее плановые значения не были достигнуты в части мероприятий, направленных на снижение задолженности по арендной плате за землю в консолидированный бюджет Краснодарского края. Также при отмеченном снижении общего объема недоимки по налоговым платежам наблюдается рост недоимки по налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество организаций.

Комментируя итоги проделанной работы по наполняемости краевой казны, Алексей Семенов отметил, что серьезной проблемой является не постановка на налоговый учет в крае индивидуальных предпринимателей (ИП) из других регионов, осуществляющих деятельность на территории Кубани. По оценке налоговой службы, такие субъекты не осуществляют выплаты ни в местные, ни в краевой бюджеты. При этом, только в курортной отрасли насчитывается порядка одной тысячи таких ИП. Руководитель УФНС обратился к председателю ЗСК за оказанием содействия в решении данной проблемы.

Юрий Бурлачко дал поручение комитету по вопросам законности и комитету по бюджету проработать данный вопрос.

Как отметил Игорь Галась, 2019 год стал успешным для экономики края, в том числе и по мобилизации доходов краевой казны. При этом перед администрацией края в новом 2020 году стоят еще более серьезные задачи, которые требуют активизации всех ресурсов органов исполнительной власти края и краевого депутатского корпуса.

Подводя итог обсуждению, руководитель краевого парламента подчеркнул, что все приоритетные задачи, определенные на этапе формирования и принятия бюджета на 2019 год, в ходе его исполнения были выполнены.

В завершение работы депутаты утвердили резолюцию, в которой изложены рекомендации органам исполнительной власти Краснодарского края по дальнейшему обеспечению роста поступлений в краевой бюджет.