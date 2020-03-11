Путин оценил отношения России и США «между двойкой и тройкой»

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11 марта 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин оценил отношения России и США. Российский лидер считает, что уровень отношений между Москвой и Вашингтоном - «между двойкой и тройкой, но ближе к тройке». Глава государства ответил об отношениях РФ и США в интервью проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Путин отметил, что США и Россия сотрудничают в сфере борьбы с терроризмом, напомнил, что в прошлом году Вашингтон передал Москве информацию о террористической ячейке в Санкт-Петербурге.

Об общении с президентами США Владимир Путин сказал, что у него со всеми были «достаточно конструктивные отношения», он отметил «добрые отношения» с Джорджем Бушем, а с Дональдом Трампом они обращаются друг к другу по имени: Владимир и Дональд.