Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Путин оценил отношения России и США «между двойкой и тройкой»

, 12:03 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Путин оценил отношения России и США «между двойкой и тройкой»
В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин оценил отношения России и США. Российский лидер считает, что уровень отношений между Москвой и Вашингтоном - «между двойкой и тройкой, но ближе к тройке».  Глава государства ответил об отношениях РФ и США в интервью проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Путин отметил, что США и Россия сотрудничают в сфере борьбы с терроризмом, напомнил, что в прошлом году Вашингтон передал Москве информацию о террористической ячейке в Санкт-Петербурге.

Об общении с президентами США Владимир Путин сказал, что у него со всеми были «достаточно конструктивные отношения», он отметил «добрые отношения» с Джорджем Бушем, а с Дональдом Трампом они обращаются друг к другу по имени: Владимир и Дональд.

ИЧ

В мире

Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе

Президент Турции пообещал Сирии нанести мощный удар, если Дамаск продолжит нарушать режим тишины в Идлибе

Президент Турции пригрозил сирийским властям мощным ударом, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе. Эрдоган заявил о стремлении Анкары превратить временное перемирие в Идлибе в постоянное.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью