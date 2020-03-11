Российско-турецкие отношения. Будущее в тумане

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11 марта 2020, 07:38 [ «Аргументы Недели», Александр КРОХМАЛЬ, писатель, блогер ]

Путин и Эрдоган, globallookpress.com, © Alexei Druzhinin

Если окунуться в старину, то можно отметить, что русско-турецкие отношения всегда были полны сложностей и конфликтов. Глобальное противостояние между Россией и Турцией началось ещё во времена Османской империи и её расширения. А само расширение Империи Османов случилось на рубеже XV-XVI веков. В 1453 году был захвачен и разрушен Константинополь, столица Восточной Римской империи.

Султан Мехмед II вначале обстрелял город из орудий, а затем устроил масштабный штурм, закончившийся полным поражением византийской гвардии и их союзников из Венеции. Иван III, правивший тогда в Московском княжестве, отреагировал соответственно. Он взял в жёны Софью Палеолог, истинную наследницу погибшей империи. Тогда на Руси и появился тот самый двухглавый орёл. Москва получила название – «третий Рим». Ведь второй был полностью захвачен Мехмедом и его грозными янычарами. Турок тогда считали все врагами и жутко боялись их нашествия. Все последующие века, от эпохи Ивана Грозного до Первой Мировой, Россия и Османская империя без конца воевали. Турки и русские друг друга ненавидели. Лишь только в XX веке начался период расцвета отношений между двумя могучими народами. Былая вражда постепенно начала сходить на нет.

Вскоре Турция превратилась в рай для русских туристов и знатно обогатилась, благодаря наплыву отдыхающих в побережные города. О том, что было во времена османов, стали потихоньку забывать. На данном этапе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вполне неплохо относится к России. Их отношения с президентом РФ, Владимиром Путиным полны взаимного уважения. Оба лидера общаются друг с другом тепло и дружелюбно. Так было, разумеется, не всегда. Турецкий лидер – человек непростой, и поладить с ним не всегда выходило. Но сейчас стоит сказать, что отношения между Россией и Турцией идут на поправку. Любые споры стараются решиться мирными переговорами. Каждая проблема обсуждается отдельно и с большим количеством парламентёров. Никто уже не угрожает друг другу расправой и военным вторжением. Никто не обвиняет друг друга в агрессии. Возьмём хотя бы недавний инцидент в Идлибе, который всколыхнул общественность не хуже, чем ракетная атака Ирана на базы США в начале этого года. Тогда Владимир Путин и Эрдоган организовали срочные переговоры, в результате которых было объявлено перемирие между враждующими сторонами. Были быстро организованы специальные коридоры безопасности по всему региону Идлиба. Военные действия остановились. Буквально сегодня прошла информация о том, что Эрдоган предложил российскому коллеге план о совместных нефтяных месторождениях в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Пока что это предложение рассматривается в правительстве РФ.

Что же говорить о будущем в плане сотрудничества России и Турции, то эта тематика крайне сложная. Трудно сейчас что-либо предсказать на ближайшие месяцы и годы. Всё может измениться в любой момент. Нельзя сказать, что РФ и Турция – верные союзники, но и врагами их называть язык не повернётся. Наверняка есть шанс на появление каких-нибудь провокаторов, которые зацепятся за прошлую вражду. Подобный вариант никогда не стоит исключать. Посмотрим и понаблюдаем, чем же в итоге всё это закончится.