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Путин ответил на вопрос о войне: "Мы повторим. Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет"

, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]

Путин ответил на вопрос о войне:
В. Путин, Фото с сайте Кремля

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне: "И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим... Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет".

Новая, десятая часть интервью ТАСС российского лидера Владимира Путина выйдет во вторник, 10 марта.
В интервью будет обсуждаться Великая Отечественная война, глава СССР Иосиф Сталин, фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер.
Анонс интервью Владимира Путина огласил Telegram-канал "Пул №3".

Путин ранее заявил, что попытки украсть у России победу в Великой Отечественной войне предпринимаются, но это невозможно. Глава российского государства поддержал идею прописать в Конституции норму о защите правды об этой войне.
В 2020 году отмечается 75-летние победы в Великой Отечественной войне. В Москве 9 мая на Красной площади пройдет масштабный парад Победы.

ИЧ

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