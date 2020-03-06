Главред газеты «Президент» Сергей Комков стал героем расследования

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6 марта 2020, 16:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Сети начало распространяться расследование, героем которого стал главный редактор газеты «Президент» Сергей Комков, который сумел задать Владимиру Путину вопрос на прошедшей в 2019 году пресс-конференции. Тогда он поинтересовался судьбой ветеранов, которые, по его словам, в Сочи были вынуждены жить «как бомжи». Однако эти его заявления в последствии не нашли подтверждений, а местные журналисты усомнились и вовсе в существовании возглавляемого Комковым издания.

Издание «Ридус» публикует видео расследования, посвящённого Комкову. Журналисты отмечают, что «за несколько дней из редактора никому неизвестной газеты Сергей Комков превратился в видного общественного деятеля». При этом его коллеги предполагают, что он мог действовать в интересах местных недобросовестных застройщиков, строения которых суд постановил снести.