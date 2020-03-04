Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины

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4 марта 2020, 21:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Верховная рада, Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency

Верховная рада вечером в среду, 4 марта, утвердила новый состав кабинета министров, который ранее предложил премьер Денис Шмыгаль. Ранее сегодня в отставку ушло правительство Алексея Гончарука.

Вадим Пристайко, который ранее занимал должность главы МИД Украины, стал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Вице-премьером – министром цифровой трансформации вновь назначен Михаил Федоров.

Министром финансов Украины стал Игорь Уманский, который ранее дважды занимал должность первого заместителя министра финансов, а в 2009-2010 годах исполнял обязанности министра. Кроме того, с октября 2016 года по март прошлого года Уманский являлся внештатным советником бывшего украинского лидера Петра Порошенко.

Главой Минздрава назначен известный кардиохирург Илья Емец, который в 2010-2011 годах уже возглавлял это ведомство. Вице-премьером – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины стал бывший советник мэра Киева, представитель властей Украины в политической подгруппе по Донбассу Алексей Резников.

Министром развития общин и территорий теперь является глава Киевской областной государственной администрации Алексей Чернышов. Министерство молодежи и спорта возглавил олимпийский чемпион по фехтованию и вице-президент Федерации фехтования Украины Вадим Гутцайт. В новом кабинете министров посты сохранили министр юстиции Денис Малюська, глава МВД Арсен Аваков, руководитель министерства инфраструктуры Владислав Криклий. Министром кабмина стал Олег Немчинов. Главой Министерства социальной политики Украины стала Марина Лазебная. Министерство ветеранов теперь возглавляет заместитель начальника Генштаба вооруженных сил Сергей Бессараб.