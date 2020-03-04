Сергей Шахрай: Второй пакет поправок к Конституции передаст власть Государственному Совету

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4 марта 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

Photographer: © Zamir Usmanov

10 марта Госдума примет во втором чтении поправки в Конституцию. Заслуженный юрист России, профессор Сергей ШАХРАЙ является одним из двух главных авторов действующего Основного закона и видит в реформе ни много ни мало угрозу для целостности страны. Чтобы не быть обвинённым в том, будто критикует поправки из любви к своему детищу, он отказывался комментировать эту тему для СМИ. Но главный редактор «Аргументов недели» преодолел «блокаду».



Президент не станет ждать 2024 года для решения вопроса о транзите власти, он всё сделает на опережение – в 2020-м и 2021-м. Почему-то ни один аналитик этого не видит – все погружаются в текст поправок и вычитывают, что отведено Думе, что – Совету Федерации, и так далее, хотя главное совсем не это. Чтобы запустить новый механизм функционирования власти, определяемый поправками, должны быть проведены досрочные выборы Госдумы и формирование нового правительства по новым правилам. Но не сразу после принятия поправок, а в декабре текущего года либо в марте следующего. Не для того Путин так долго выбирал Мишустина, чтобы уже этой весной уволить его.



В Конституции прямо не сказано, что Дума может распуститься, но если она пожелает сложить полномочия и примет соответствующее постановление, то президент вместе с Советом Федерации будут обязаны назначить новые выборы. Кроме того, Конституция допускает и другие подобные сценарии: если Дума «вдруг» не утвердит бюджет, например, или кандидатуру очередного премьера, то у президента появится право её распустить.

Но самое интересное случится потом, уже после выборов новой Думы.



Поскольку ни на один вопрос о транзите президентской власти по-прежнему нет ответа, я полагаю, что будет второй пакет поправок. Скорее всего, уже осенью. Эти поправки определят новый статус президента и новый статус Госсовета. Если бы Путин, уходя в Госсовет, хотел упразднить президентскую должность, он не смог бы этого сделать: она прописана в первой главе Конституции (как и то, что президент институционально находится

вне трёх ветвей власти). А вот передать почти все президентские полномочия иным высшим органам государственной власти – очень даже возможно. Именно это, по моему прогнозу, и будет сделано во втором пакете поправок. Полномочия президента перераспределят в пользу правительства, в меньшей степени – в пользу парламента, но прежде всего – в пользу Госсовета. Появится новый раздел Конституции (4.1), который так и будет называться: «Государственный Совет Российской Федерации». Этот орган, как и президентская должность, тоже будет стоять вне трёх ветвей власти. По сути, он станет

коллективным президентом, коллегиальным президентом. Во главе с Путиным, разумеется.



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