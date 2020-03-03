Хотят ли в Турции войны?

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3 марта 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Путин и Эрдоган, globallookpress.com, © Sputnik

5 марта президенты Путин и Эрдоган встреться в Сочи. Как всегда российские и турецкие СМИ будут говорить о мудрости вождей и беспрецедентном прорыве в российско-турецких отношениях. Между тем, нейтральные наблюдатели считают, что политика умиротворения Анкары зашла в тупик.

«Турция – недоговороспособный собеседник. Амбиции Эрдогана выходят за рамки приличий и не оставляют надежды на мирное урегулирование конфликта в Сирии. Заигрывания, постоянное прощение его явной антироссийской политики, уступки – все это напоминает политику Козырева, который стоял перед США в позе «чего изволите?». Тем более, это недопустимо на Востоке. Там другой менталитет», - уверен бывший представитель российской разведки на Ближнем Востоке.

По его словам, «российское внешнеполитическое ведомство, видимо, выполняя волю Владимира Путина, допускает принципиальные ошибки в отношениях с Анкарой. Надо понимать, что никакие С-400 не заменят Турции прикрытия НАТО. Анкара всегда будет следовать общей политики альянса, но притворятся этаким заблудшим козлом».

Напомним, что в конце февраля запрещенная в РФ группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" в сирийской провинции Идлиб атаковала позиции сирийской армии. После ответного огня выяснилось, что в боевых порядках террористов находились военнослужащие армии Турции. Более 30 из них погибло. После этого российские военные инструкторы запретили армии Сирии ведение боевых действий в этом районе на несколько дней. Буквально сразу после прекращения вынужденного перемирия турецкие военные сбили два Су-24 ВВС Сирии.

«У нас с Дамаском договор о военной взаимопомощи? Нет. Что мешает его заключить? Тогда любое нападение на сирийскую армию означало бы нападение на Россию. И Турция бы это прекрасно понимала. Но политика «мы тут ни при чем» оскорбительна для страны, которая называет себя великой державой и вдвойне неприемлема на Ближнем Востоке, на котором уважают только силу. К сожалению, в МИДе не осталось настоящих востоковедов», - говорит разведчик.

По его мнению, «эти переговоры, как и остальные встречи, по моему мнению, ни у чему не приведут пока мы не начнем говорить с позиции силы».