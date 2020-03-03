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В России началось создание нового полицейского бронеавтомобиля

, 08:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В России началось создание нового полицейского бронеавтомобиля
Фото: pixabay.com

Гендиректор предприятия-разработчика «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий сообщил, что сейчас ведется работа над усовершенствованной моделью полицейской бронемашины. По его словам, в конструкции будет учтен опыт создания и испытаний бронеавтомобилей «Атлет».

«Мы к "Армии-2020" в инициативном порядке делаем новую машину – она больше, наверное, будет ориентирована на экспорт. Её официальное название – "Специальная бронированная машина ВПК-23136 с использованием элементов бронированной машины "Атлет"», - пояснил он.

Красовицкий отметил, что они создают новый автомобиль «двойного назначения». Гендиректор ООО «ВПК» добавил, что предварительные испытания созданных по заказу Минобороны РФ двух образцов нового семейства бронеавтомобилей «Атлет» были успешно завершены. Госиспытания новой машины планируют начать в мае 2020 года.

Напомним, что бронемашины «Атлет» имеют колесную формулу 4х4 и предназначены для перевозки личного состава и военного груза до 1,6 тыс. кг. Кроме того, автомобиль обеспечивает требуемого уровня защиту, буксирование прицепов, монтаж вооружения, военной и специальной техники.

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БА

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