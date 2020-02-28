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//Политика 13+

Янычары не отвечают Москве

Турецкая сторона пока не хочет обсуждать ситуацию в Идлибе и вокруг него

, 16:22 [ «Аргументы Недели», ]

Янычары не отвечают Москве
скриншот smartivideo.ru

Весь сегодняшний день после гибели под Идлибом более 30 турецких военнослужащих из сил специального назначения между Москвой и Анкарой шли, как выразился источник в МИД России, «лихорадочные переговоры». Причем, инициатором была Россия. Как признают в российском внешнеполитическом ведомстве, впрочем, признают неофициально, «определенная часть вины лежит на командовании группировки в Сирии». «Был ослаблен контроль наших советников над штабом сирийской армии», - сваливает вину на военных дипломатический источник.

В свою очередь в ведомстве Сергея Шойгу ритуально заклинают, что ни сном ни духов не ведали ни о каких турецких спецназовцах, которые шуруют под Идлибом. А раз не ведали, так и спросу, мол, нет. Но в частных разговорах офицеры Генштаба, констатировали, что «уже десять дней в том районе работали силы турецкой РЭБ, что однозначно доказывало присутствие там сил специального назначения. И мы об этом, естественно, знали». Отвечая на вопрос «АН» «передавалась ли информация об этом сирийским коллегам?» источник заметил, что «практически вся оперативно-важная информация, которая затрагивает сирийские интересы, передается по подведомственности в Дамаск». 

Так же оба источника отметили, что и по военной «горячей линии» и по линии связи внешнеполитических ведомств двух стран турецкая сторона практически только принимает информацию, избегая диалога. В МИД РФ подчеркнули, что похожая ситуация складывалась в ноябре 2015 года, когда был сбит российский летчик Олег Пешков. «Тогда они взяли паузу, чтобы понять какой линии поведения им следовать. Сейчас тоже самое», - говорит российский дипломат. 

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