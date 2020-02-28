Будущие политики хотят работать в Центральном, Приволжском и Уральском округах

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28 февраля 2020, 09:07 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Такие данные получены в ходе регистрации участников конкурса «Лидеры России. Политика».

Зарегистрироваться для участия во всероссийском конкурсе можно до 16 марта 2020 года. Участники должны выбрать тот или иной регион, в котором в дальнейшем они бы хотели работать и развивать свою общественно-политическую деятельность. На первом месте — Центральный федеральный округ, его выбрало чуть более 30% участников, на втором — Приволжский (18,7%), на третьем — Уральский (13,5%). На последнем месте — Северо-Кавказский федеральный округ (3,4%).

Отметим, что конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля, цель проекта — поиск талантливых политиков. В Конкурсе могут принимать участие россияне в возрасте от 22 до 55 лет. По итогам конкурса будет отобрано 70-80 человек, которые учиться под руководством наставников, среди которых будут и представители политических партий. По словам председателя Экспертного совета конкурса Павла Безручко, организаторы ищут людей, чьи «способных слышать других людей и понимать их чаяния, ожидания и эмоции».



