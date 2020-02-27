Закон поможет сохранить плодородие кубанской почвы

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27 февраля 2020, 18:01 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В рамках 33-й сессии ЗСК депутаты внесли изменения в уже действующий на территории Краснодарского края нормативный правовой акт (НПА), регулирующий в регионе вопросы обеспечения плодородия земель сельхозназначения. Инициатором внесения поправок стал губернатор Вениамин Кондратьев.

Необходимость принятия документа, регулирующего уровень содержания в почве гумуса, назрела давно. За последние десятилетия его содержание в некоторых местах снизилось с 5,7 до 3 процентов. Среди основных причин негативного процесса — вынос вместе с урожаем питательных веществ, в значительной степени превышающий поступление их в почву с удобрениями, а также подкисление.

Важные шаги по исправлению ситуации депутатами ЗСК были сделаны еще весной 2018 года, когда был принят краевой закон о развитии животноводства, предполагающий рост поголовья скота и, как следствие, увеличение объемов органики.

С предлагаемыми корректировками в действующий в регионе НПА о плодородии законодателей ознакомил замглавы региона Андрей Коробка, курирующий вопросы сельского хозяйства.

Согласно поправкам, собственники, владельцы, пользователи, в том числе и арендаторы земельных участков будут обязаны раз в пять лет вносить на каждый гектар угодий не менее 9 тонн навоза. Для сравнения – раньше этот объем составлял 2 тонны.

По словам губернатора, сегодня надо предпринять все, чтобы закон заработал.

— Всех правообладателей земли необходимо сделать сторонниками сохранения ее плодородия. Сегодня мы получаем сверхурожаи за счет сверхинтенсивной работы и воздействия на нашу кубанскую пашню. Надо сохранить гумус для последующих поколений. Современные удобрения, иссушивают почву, забирают все, что в ней есть, ничего не оставляя. А органика, как говорят наши ученые, «заводит почву», заставляет ее бродить, и она восстанавливается. Поэтому вносить ее в землю крайне важно, — сказал Вениамин Кондратьев.

Спикер ЗСК, в свою очередь, комментируя документ, отметил, что при обсуждении плодородия почв, все должны быть единодушны во мнении, что проблема сохранения гумусного слоя для края очень актуальна.

— После принятия нами закона о животноводстве наметилась тенденция прироста поголовья скота. В среднем это 1200 голов в год. Но этого все равно мало. Внесением изменений в закон об обеспечении плодородия земель мы стимулируем развитие отрасли животноводства. Инициатива губернатора очень своевременна. Безусловно, она заслуживает поддержки депутатского корпуса. И я думаю, что на следующей сессии у нас не будет никаких причин, чтобы не принять закон во втором чтении, — сказал Юрий Бурлачко.

Парламентарии приняли закон в первом чтении.