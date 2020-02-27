Депутаты проголосовали за увеличение доходной и расходной части краевого бюджета

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27 февраля 2020, 18:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялась очередная 33-я сессия Законодательного Собрания Краснодарского края. Депутаты рассмотрели более 50 вопросов. Участие в пленарном заседании принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Первым парламентарии рассмотрели вопрос о внесении изменений в закон о краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Документ представил министр финансов региона Сергей Максименко. По данным регионального минфина, доходы краевой казны в 2020 году прирастут более чем на 1,7 млрд рублей, что обусловлено увеличивающимися поступлениями от уплаты транспортного налога и штрафов за нарушение законодательства о безопасности дорожного движения, а также безвозмездными поступлениями, в том числе и из федерального бюджета.

Прирастет в текущем году и расходная часть. При этом предлагается увеличить бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий отдельных государственных программ.

— Сегодня мы внесли изменения в бюджет со знаком плюс. Расходы краевой казны увеличились почти на 12 миллиардов рублей. Не так много, как хотелось бы. Но динамика есть. При этом, 4,5 миллиарда рублей мы закладываем на строительство социально значимых объектов, — сказал Вениамин Кондратьев.

В свою очередь спикер Законодательного Собрания отметил, что внесение изменений в закон о краевом бюджете продиктовано необходимостью выстраивания взвешенной и продуманной социально-экономической политики.

— Мы постоянно отслеживаем сделанное, даем оценку результатам и пересматриваем планы и направления дальнейшей работы. Вот и сейчас планируется увеличить финансирование 20 действующих госпрограмм. Речь идет, прежде всего, о программах социального блока, а также тех, что касаются реального сектора экономики. Более пяти миллиардов будет дополнительно направлено на совершенствование сети автомобильных дорог края, — прокомментировал предлагаемые коррективы спикер ЗСК Юрий Бурлачко.