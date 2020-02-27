Депутаты-единороссы обсудили партийные планы

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27 февраля 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На собрании фракции «Единой России» в Законодательном собрании Краснодарского края депутаты обсудили задачи по реализации положений Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Провел заседание руководитель фракции, спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко. В работе фракции принял участие вице-губернатор края Сергей Пуликовский.

Юрий Бурлачко отметил, что, по сути, еще до оглашения Послания главой государства Законодательное Собрание активно включилось в работу по достижению обозначенных Президентом России целей. Депутаты создают нормативную правовую базу для выполнения национальных проектов, решающих стоящие перед страной и Краснодарским краем масштабные социальные, экономические и технологические задачи.

«Президент четко сказал, что главное богатство – это люди. И проблемы, которые возникают у них, должны решаться. Это в полной мере относится к нашей фракции», – подчеркнул председатель ЗСК.

Кубанским парламентариям предстоит выполнить большой объем законопроектной и контрольной работы. Прежде всего это касается реализации региональных и национальных проектов в области демографии, образования, здравоохранения, поддержки семьи, обеспечения занятости и достойного жизненного уровня земляков.

По мнению Юрия Бурлачко, особое внимание нужно уделить решению проблемы нехватки мест в школах и открытию ясельных групп в детских садах. С 1 сентября 2020 года будут введены дополнительные выплаты классным руководителям. Эти меры, отметил председатель ЗСК, вместе с программой «Земский учитель» должны помочь решить кадровую проблему в сельских школах. Руководитель фракции поручил депутатам-единороссам профильных комитетов подготовить для этого законодательные предложения.

Актуальными для фракции являются озвученные Президентом России приоритеты развития здравоохранения на местах. Профильному комитету ЗСК предстоит взять под особый контроль вопросы ремонта и оборудования новой техникой поликлиник, районных больниц и станций скорой помощи. Особое внимание нужно будет уделить проблеме нехватки медицинского персонала. Председатель ЗСК напомнил, что в текущем году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» планируется привлечь в сельскую местность более 400 специалистов.

Юрий Бурлачко отдельно остановился на участии фракции «Единой России» в ЗСК в формировании правового поля на федеральном уровне. Депутаты должны в комитетах глубоко и всесторонне прорабатывать федеральные законопроекты и принимать активное участие в их обсуждении на парламентских слушаниях в Госдуме.

Что касается контрольной деятельности парламантариев, то, как отметил Юрий Бурлачко, теперь на собраниях фракции в центре внимания будет работа не только с обращениями и наказами избирателей, но и аспекты реализации Послания главы государства и национальных проектов.

«Послание Президента России – это документ прямого действия. Первостепенные вопросы глава государства взял под личный контроль. Этот принцип должен быть положен в основу нашей с вами работы, а в ней значим вклад каждого из нас», – подчеркнул спикер ЗСК Юрий Бурлачко.