Рабочая группа обсудит все предложения по правкам в Конституцию с Президентом

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25 февраля 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Москве в Общественной палате Российской Федерации прошло очередное заседание рабочей группы по обсуждению изменений в Конституцию. В его работе принял участие председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Дискуссия на этом заседании развернулась вокруг новых предложений по изменению Основного закона страны. В их числе инициативы о введении запрета на любые действия по отчуждению территорий РФ, а также призывы к ним и закрепление в статье 67 возможности создания федеральных территорий. Еще одной корректировкой предлагается дополнить Конституцию положениями о том, что власти России обязаны создавать условия для духовного и нравственного воспитания детей.

В среду, 26 февраля, планируется встреча с главой государства Владимиром Путиным, во время которой все предложения будут обсуждаться предметно.